Турция предложила ПАСЕ заняться делом в ответ на просьбу об отмене переноса выборов

Анкара, 24 апреля. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы заняться своим делом. Так турецкие власти прокомментировали просьбу ПАСЕ отменить проведение досрочных парламентских и президентских выборов в стране.

«Хорошо, если Совет Европы займется своими делами. Он не проводит выборы, их проводит Турция», — подчеркнул глава турецкого правительства.

Он также напомнил ПАСЕ о том, что организация пригласила бывшего лидера курдской партии «Демократический союз» (считается террористической в Турции) Салиха Муслима для обсуждения турецкой военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкие власти перенесли дату проведения парламентских и президентских выборов с 3 ноября 2019 года на 24 июня 2018 года. По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, ускорить проведение выборов необходимо для того, чтобы Турция смогла быстрее перейти к президентской форме правления.

После этого ПАСЕ призвал Турция отменить досрочные выборы, поскольку принятые в законодательства поправки изменили условия избирательного процесса.