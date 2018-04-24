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Турция предложила ПАСЕ заняться делом в ответ на просьбу об отмене переноса выборов
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    Турция предложила ПАСЕ заняться делом в ответ на просьбу об отмене переноса выборов

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    Турция предложила ПАСЕ заняться делом в ответ на просьбу об отмене переноса выборов

    Анкара, 24 апреля. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы заняться своим делом. Так турецкие власти прокомментировали просьбу ПАСЕ отменить проведение досрочных парламентских и президентских выборов в стране.

    «Хорошо, если Совет Европы займется своими делами. Он не проводит выборы, их проводит Турция», — подчеркнул глава турецкого правительства. 

    Он также напомнил ПАСЕ о том, что организация пригласила бывшего лидера курдской партии «Демократический союз» (считается террористической в Турции) Салиха Муслима для обсуждения турецкой военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

    Ранее сообщалось, что турецкие власти перенесли дату проведения парламентских и президентских выборов с 3 ноября 2019 года на 24 июня 2018 года. По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, ускорить проведение выборов необходимо для того, чтобы Турция смогла быстрее перейти к президентской форме правления.

    После этого ПАСЕ призвал Турция отменить досрочные выборы, поскольку принятые в законодательства поправки изменили условия избирательного процесса.

    Автор: Антон Соколов
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