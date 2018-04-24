Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

Гаага, 24 апреля. Российская сторона собирается представить ОЗХО свидетелей из Сирийской республики, принимавших участие в постановочном видео «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаки» в Восточной Гуте. Соответствующая информация появился в twitter-аккаунте постоянного представительства России при ОЗХО.

Мероприятие пройдет в четверг, уточнили в миссии. В организации состоится брифинг (для членов ОЗХО), после чего пресс-конференция «с участием свидетелей из Сирии».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о наличии свидетелей. Российским специалистам удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве подтверждения химической атаки.

Напомним, так называемая «химатака» стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирии. В ночь на 14 апреля они выпустила более 100 ракет по САР. Как сообщало Минобороны РФ, 71 ракету сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.