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24 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным
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    24 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

    Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. Правительство Сирии достигло соглашения о прекращении огня на юге Дамаска. Российскую сторону не удовлетворили ответы Лондона по «делу Скрипалей». 3 мая шесть небесных тел выстроятся в одну линию, устроив Парад планет.
    18:46 24 Апреля 2018
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    Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

    24 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

    Владимир Путин провёл рабочую встречу с Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным. Вице-премьер информировал главу государства о развитии навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы. По словам Рогозина, в правительстве считают технически возможным совмещать системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112». Россия прекратит госфинансирование акционерного общества, «ГЛОНАСС» перейдет на самоокупаемость уже в этом году.

    Правительство Сирии достигло соглашения о прекращении огня на юге Дамаска

    24 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

    Представители сирийского правительства при помощи офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон достигли соглашения о прекращении огня с вооруженными группировками, базирующимися на юге Дамаска. Договоренности предусматривают вывод большей части боевиков в провинцию Идлиб или восточную часть пустынного района Бадия. Между тем в соседних пригородах продолжается операция правительственных войск против остатков отрядов ИГИЛ1. Был осуществлен массированный артиллерийский и минометный обстрел позиция боевиков. С воздуха удары по террористам наносили ВВС Сирии и ВКС России.

    Российскую сторону не удовлетворили ответы Лондона по «делу Скрипалей»

    24 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

    В постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия сообщили, что британская сторона не дала ответов на самые важные вопросы по делу Скрипаля. Полученные от Лондона материалы не устроили дипломатов. После ознакомления с документами понадобится время для более детального анализа. В настоящее время постпредство «прорабатывает возможные варианты дальнейших шагов». Первым делом представители России будут добиваться ответов по существу по самым важным аспектам дела.

    3 мая шесть небесных тел выстроятся в одну линию, устроив Парад планет

    24 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

    3 мая можно будет увидеть Парад планет. Об этом сообщили в московском Планетарии. На утреннем небе, с 3 часов и до восхода Солнца, можно наблюдать 6 небесных тел, которые выстроятся над южным горизонтом практически в одну линию — это Марс, Сатурн, Луна, Юпитер, Спика и Антарес, который будет расположен немного ниже к горизонту.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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