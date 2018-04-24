Facebook раскрыл пользователям правила удаления постов

Нью-Йорк, 24 апреля. Социальная сеть Facebook впервые рассказала о внутренних правилах, по которым модераторы удаляют посты, фото и видеоролики юзеров.

Руководитель подразделения глобальной политики Моника Бикерт также рассказала, какие именно поступки могут стать причиной блокировки страницы пользователя.

В частности, юзера могут лишить его страницы, если он пишет хвалебные сообщения в адрес террористов или публикует материалы, содержание насилие, порнографию и интимные фото людей, которые не давали разрешения на их публикацию.

Модераторы также обращают внимание на издевательства и травлю других пользователей.

«Раскрытие этих деталей улучшит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем чтобы мы со временем смогли усовершенствовать наши стандарты и решения, которые мы принимаем», — объяснила решение компании Бикерт.

Тем не менее, каждый юзер имеет шанс оспорить блокировку или обжаловать это решение.