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Facebook раскрыл пользователям правила удаления постов
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    Facebook раскрыл пользователям правила удаления постов

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    Facebook раскрыл пользователям правила удаления постов

    Нью-Йорк, 24 апреля. Социальная сеть Facebook впервые рассказала о внутренних правилах, по которым модераторы удаляют посты, фото и видеоролики юзеров.

    Руководитель подразделения глобальной политики Моника Бикерт также рассказала, какие именно поступки могут стать причиной блокировки страницы пользователя.

    В частности, юзера могут лишить его страницы, если он пишет хвалебные сообщения в адрес террористов или публикует материалы, содержание насилие, порнографию и интимные фото людей, которые не давали разрешения на их публикацию.

    Модераторы также обращают внимание на издевательства и травлю других пользователей.

    «Раскрытие этих деталей улучшит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем чтобы мы со временем смогли усовершенствовать наши стандарты и решения, которые мы принимаем», — объяснила решение компании Бикерт.

    Тем не менее, каждый юзер имеет шанс оспорить блокировку или обжаловать это решение.

    Автор: Дима Оленин
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