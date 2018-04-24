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В США назвали встречу на Эльбе доказательством того, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать
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    В США назвали встречу на Эльбе доказательством того, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать

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    В США назвали встречу на Эльбе доказательством того, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать

    Вашингтон, 24 апреля. Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон заявил, что встреча на Эльбе — знаменательный эпизод Великой отечественной войны — доказывает, что Вашингтон и Москва могут работать сообща, добиваясь великих свершений.

    Таким мнением Шэннон поделился, участвуя в церемонии возложения венков к плите «Дух Эльбы», мемориалу на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.    

    «Это рукопожатие (рукопожатие лейтенантов советской и американской армий Сильвашко и Робертсона — прим. ФАН) символизировало нашу способность сотрудничать в те годы, чтобы добиться большего блага — разгрома нацистской Германии», — сказал заместитель госсекретаря США.

    Напомним, 25 апреля 1945 года недалеко от немецкого города Торгау встретились армии СССР и США, из-за чего остававшаяся в регионе группировка немецких сил была разделена и впоследствии капитулировала.

    Эпизод получил название «Встреча на Эльбе», его символом является фотография обнимающихся и пожимающих друг другу руки лейтенанта ВС СССР А.С Сильвашко и американского военного, лейтенанта Робертсона. 

    Автор: Федор Веснин
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