Сирия, 25 апреля. В ходе последних столкновений на юге Дамаска ИГ1 потеряло около 150 боевиков ранеными и уничтоженными. Десять мирных жителей пострадали под огнем «Джебхат ан-Нусры»***1 к востоку от Эль-Кунейтры. Отряды «Тахрир аш-Шам» начали контратаку к западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли большой урон силам ИГ на южной окраине Дамаска, ранив и уничтожив около 150 террористов; ведут интенсивные бои с «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками на севере от Хомса.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 подверглось артиллерийским обстрелам САА на восточном берегу Евфрата в южной части Дейр-эз-Зора; безуспешно пыталось сорвать наступление войск САР на юге столицы с помощью смертника на заминированном автомобиле.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вернула часть опорных пунктов и продолжает развивать контратаку позиций «Джебхат Тахрир Сурии» на западе от Алеппо; ранила 10 мирных граждан в ходе обстрела города Аль-Баас в Эль-Кунейтре.

Курды: обвинили Турцию и боевиков ССА** в незаконном аресте одного из самых богатых жителей Африна.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) развивает наступление против «Исламского государства» на окраине южных районов Дамаска — Аль-Хаджар Аль-Асвад, Шейх Зази, Ярмук. Согласно информации Twitter-канала (@SyriaWar2), в результате почти непрерывного огневого воздействия войск САР по объектам террористов группировка за последнее время потеряла порядка 150 боевиков уничтоженными и ранеными. При этом джихадисты не оставляют попытки сорвать кампанию САА. Так, в Шейх Зази ими был задействован «джихад-мобиль» под управлением смертника. При этом его выдвижение на позиции армии САР сопровождалось интенсивными минометными и артиллерийскими обстрелами. Однако это смогло задержать продвижение САА лишь на очень короткое время. Поэтому главари ИГ рассматривают более радикальные методы противодействия, в том числе использование отравляющих химических веществ. По данным военных источников Al Manar News, полевые командиры террористической организации уже организовали выдачу боевикам противогазов в районе Шейх Зази.

Провинция Алеппо

Курдский Twitter-канал (@AzadiRojava) передает, что солдаты турецкой армии и союзные боевики Свободной сирийской армии (ССА) незаконно задержали одного из богатейших жителей Африна по имени Фарид Хасан Амин. Согласно данным источника, целью ареста может быть только вымогательство, поскольку никаких других предпосылок в данном случае быть не может. Отмечается, что Хасан Амин был не согласен с политикой курдских лидеров и всегда выступал против Рабочей партии Курдистана (РПК). Данный факт, однако, нисколько не волнует Анкару и подконтрольных ей боевиков, так как ими движет жажда наживы и захвата новых территорий, утверждает источник. Напомним, Африн был отбит Турцией и «Свободной армией» у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в марте этого года в рамках военной кампании «Оливковая ветвь».

В западной части провинции Алеппо продолжаются военные действия между «Джебхат ан-Нусрой» и «Джебхат Тахрир Сурией». После перегруппировки силы «Хайят Тахрир аш-Шам» контратаковали противника, восстановив контроль над северными окрестностями поселения Урум Аль-Кубра, передает подконтрольный террористам портал Qalaat Al Mudiq. В настоящий момент отряды «Ан-Нусры» также стремятся развивать успех в направлении городов Аджиль и Басратун, недавно захваченных боевиками «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хомс

Антиправительственные вооруженные формирования, связанные с «Джебхат ан-Нусрой», продолжают вести оборонительные бои против наступающих подразделений САА в районе Растанского котла на севере от города Хомс. Наиболее интенсивные столкновения фиксируются в предместьях оккупированных городов Дейр Фуль и Аз-Заафарана, в ходе которых бандгруппы понесли значительные потери, сообщает новостной Twitter-канал (@MIG29_). Между тем в районе населенного пункта Сулейм боевики используют зенитные установки, а к северу от Ар-Растана — тяжелую технику, в том числе танки. Также на переднюю линию обороны из центра анклава было переброшено большое количество дополнительных отрядов исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Артиллерийские дивизионы правительственных войск САР, базирующиеся на восточной окраине Абу Кемаля на юге провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли объекты остатков отрядов ИГ на восточном побережье Евфрата. По информации агентства DeirEzzor24, ударам подверглись командный пункт и военные пикапы террористов в предместьях населенных пунктов Багуз Фаукани и Ас-Суса. Сведения об уроне, причиненном джихадистам, в настоящий момент уточняются. За Евфратом, несмотря на военную кампанию коалиции США и курдских Демократических сил Сирии (SDF)****, по-прежнему регулярно отмечается активность разрозненных бандгрупп «Исламского государства». Ряд экспертов считают, что никаких серьезных столкновений на этом направлении не было, как и нет сейчас. Они уверены, что вместо этого Вашингтон, курды и главари ИГИЛ заключили ряд соглашений о распределении территорий и нефтяных полей на восточном побережье.

Провинция Эль-Кунейтра

Прифронтовой город Аль-Баас, расположенный к северо-востоку от Эль-Кунейтры, подвергся мощным обстрелам террористов, передает портал SANA News. В результате десять жителей района Аль-Хадами получили ранения, среди них был один ребенок и две женщины. Пострадавшие были госпитализированы в близлежащую больницу, возле которой тоже разорвался один из снарядов боевиков, что вызвало пожар и привело к ранениям двоих сотрудников. Всего вооруженными группировками со стороны соседнего оккупированного населенного пункта Аль-Хамидия было выпущено 17 снарядов. Значительный ущерб также понесли ряд домов мирных жителей и зданий инфраструктуры города. В этом регионе на Голанских высотах, в частности, базируются отряды «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок, которые, как отмечают многие местные активисты, пользуются всесторонней поддержкой израильских спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)