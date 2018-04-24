Меню
Политика
Трамп возложил на Иран вину за проблемы в Сирии и Йемене
Общество
Петербургская налоговая разыскивала Дурова из-за долга за квартиру
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп возложил на Иран вину за проблемы в Сирии и Йемене

    158

    Трамп возложил на Иран вину за проблемы в Сирии и Йемене

    Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в создании проблем на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. 

    В ситуации на Ближнем Востоке виноват Иран, считает Дональд Трамп. Он отметил, что Тегеран причастен к любой проблеме, которая возникает в регионе.

    «Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Иран, похоже, стоит за каждой проблемой», — президент США.

    Трамп добавил, что к его сожалению Россия «также участвует в этом». Напомним, что РФ является единственной страной, которая действует в Сирии против террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ) по запросу Дамаска. США и коалиция находятся в арабской республике незаконно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, в том числе США, пытается развалить Сирию

    США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам, было выпущено 103 ракеты. Из них 71 ракету перехватили ПВО САР.  Президент РФ Владимир Путин назвал массированную атаку актом агрессии, что фактически означает помощь террористам. 

    Россия, Иран, Турция являются странами-гарантами перемирия в республике, лидеры государств регулярно обсуждают ситуацию в Сирии на саммитах. В ООН высоко ценят вклад РФ в урегулирование сирийского кризиса.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    2519
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    244
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    6549
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    205