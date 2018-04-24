Трамп возложил на Иран вину за проблемы в Сирии и Йемене

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в создании проблем на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.

В ситуации на Ближнем Востоке виноват Иран, считает Дональд Трамп. Он отметил, что Тегеран причастен к любой проблеме, которая возникает в регионе.

«Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Иран, похоже, стоит за каждой проблемой», — президент США.

Трамп добавил, что к его сожалению Россия «также участвует в этом». Напомним, что РФ является единственной страной, которая действует в Сирии против террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ) по запросу Дамаска. США и коалиция находятся в арабской республике незаконно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, в том числе США, пытается развалить Сирию.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам, было выпущено 103 ракеты. Из них 71 ракету перехватили ПВО САР. Президент РФ Владимир Путин назвал массированную атаку актом агрессии, что фактически означает помощь террористам.

Россия, Иран, Турция являются странами-гарантами перемирия в республике, лидеры государств регулярно обсуждают ситуацию в Сирии на саммитах. В ООН высоко ценят вклад РФ в урегулирование сирийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.