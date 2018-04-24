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Удар США и их союзников усиливает страдания народа Сирии — ШОС
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    Удар США и их союзников усиливает страдания народа Сирии — ШОС

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    Удар США и их союзников усиливает страдания народа Сирии — ШОС

    Пекин, 24 апреля. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник выразили обеспокоенность в связи с ракетным ударом США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи членов ШОС на уровне МИД.                                                      

    «Министры выразили глубокую озабоченность в связи с ракетными ударами, предпринятыми тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН по территории Сирии 14 апреля 2018 года. Они считают, что подобные действия усиливают страдания народа Сирии», — отметили участники заседания.

    Страны ШОС призвали все стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта и выступили за усиления роли ООН в процессе мирного урегулирования сирийского кризиса.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

     

    Автор: Алексей Громов
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