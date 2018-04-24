Удар США и их союзников усиливает страдания народа Сирии — ШОС

Пекин, 24 апреля. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник выразили обеспокоенность в связи с ракетным ударом США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи членов ШОС на уровне МИД.

«Министры выразили глубокую озабоченность в связи с ракетными ударами, предпринятыми тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН по территории Сирии 14 апреля 2018 года. Они считают, что подобные действия усиливают страдания народа Сирии», — отметили участники заседания.

Страны ШОС призвали все стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта и выступили за усиления роли ООН в процессе мирного урегулирования сирийского кризиса.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.