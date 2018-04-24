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Израиль пообещал ударить по Сирии, если Дамаск использует российские С-300
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    Израиль пообещал ударить по Сирии, если Дамаск использует российские С-300

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    Израиль пообещал ударить по Сирии, если Дамаск использует российские С-300

    Тель-Авив, 24 апреля. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ВС страны нанесут удары по сирийским зенитно-ракетным комплексам, которые будут применяться против ВВС еврейского государства. Так глава военного ведомства прокомментировал возможную поставку САР российских зенитно-ракетных систем С-300.  

    «Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них…» — заявил Либерман.

    В то же время израильский министр высоко оценил координацию Тель-Авива и Москвы по недопущению каких-либо случайных столкновений или иных инцидентов в небе над Ближним Востоком.

    Напомним, Израиль регулярно проявляет агрессию по отношению к Сирии. В феврале самолеты ВВС Израиля атаковали военные объекты сирийской армии в центральной части САР. Несколько самолетов были подбиты. В начале апреля Тель-Авив нанес удар по сирийской авиабазе T-4 в Хомсе. Как стало известно позднее, атака была согласована с США.      

    Автор: Федор Веснин
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