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Сирия: САА освободили от боевиков несколько районов на юго-западе провинции Хама
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    Сирия: САА освободили от боевиков несколько районов на юго-западе провинции Хама

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    Сирия: САА освободили от боевиков несколько районов на юго-западе провинции Хама

    Дамаск, 24 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии освободили от боевиков несколько районов на юго-западе провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    Правительственные войска атаковали позиции боевиков к западу от города Саламия. Террористы были вынуждены отступить под натиском сирийской армии, в результате чего под контроль правительственных сил перешли несколько высот, а также ферма Аль-Хаек.

    Кроме того, ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в районе населенных пунктов Салим и Аль-Хамрат, после чего штурмовые отряды правительственных сил продолжили наступательные действия.

    Автор: Алексей Громов
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