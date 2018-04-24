Меню
Политика
Десять человек пострадали в Сирии после атаки боевиков на больницу в Эль-Кунейтре
Общество
Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров
Следующая новость
Загрузка...

    Десять человек пострадали в Сирии после атаки боевиков на больницу в Эль-Кунейтре

    257

    Десять человек пострадали в Сирии после атаки боевиков на больницу в Эль-Кунейтре

    Москва, 24 апреля. Около 10 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в больнице в сирийском городе Аль-Баас (провинция Эль-Кунейтра) после атаки боевиков.

    «Десять человек пострадали в результате пожара в больнице «Мамдух Абаза» в результате нападений террористов на город Аль-Баас в Эль-Кунейтре», — передает сирийское телевидение.

    Ранее сообщалось, что боевики обстреляли квартал Нахр-Аиша в Дамаске, в результате чего погибли шесть мирных жителей, 25 получили ранения. Как уточняют местные СМИ, огонь открыли боевики из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Под удар, в частности, попал рынок на окраине Нахара Аиша.

    Российская сторона неоднократно обращала внимание международного сообщества на поддерживаемых западными странами боевиков в Восточной Гуте (пригород Дамаска), которые обстреливают жилые кварталы сирийской столицы и гуманитарные коридоры, созданным для безопасной эвакуации беженцев. Кроме того, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявлял о том, что боевики нередко используют мирных жителей в качестве живого щита.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    56
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    63
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    4734
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    147