Десять человек пострадали в Сирии после атаки боевиков на больницу в Эль-Кунейтре

Москва, 24 апреля. Около 10 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в больнице в сирийском городе Аль-Баас (провинция Эль-Кунейтра) после атаки боевиков.

«Десять человек пострадали в результате пожара в больнице «Мамдух Абаза» в результате нападений террористов на город Аль-Баас в Эль-Кунейтре», — передает сирийское телевидение.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли квартал Нахр-Аиша в Дамаске, в результате чего погибли шесть мирных жителей, 25 получили ранения. Как уточняют местные СМИ, огонь открыли боевики из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Под удар, в частности, попал рынок на окраине Нахара Аиша.

Российская сторона неоднократно обращала внимание международного сообщества на поддерживаемых западными странами боевиков в Восточной Гуте (пригород Дамаска), которые обстреливают жилые кварталы сирийской столицы и гуманитарные коридоры, созданным для безопасной эвакуации беженцев. Кроме того, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявлял о том, что боевики нередко используют мирных жителей в качестве живого щита.

1 Организация запрещена на территории РФ.