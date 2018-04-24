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Кадыров рассказал, кого любит больше собственных детей
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    Кадыров рассказал, кого любит больше собственных детей

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    Кадыров рассказал, кого любит больше собственных детей

    Москва, 24 апреля. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что любит племянника больше родных детей, поскольку он уже вырос и стал его единомышленником.

    «Я воспитываю своих племянников, племянниц. Я больше люблю своего племянника, чем своих детей, потому что я его знаю давно», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 24», обсуждая семейные традиции в республике. В частности, ситуации, когда в случае смерти главы семьи, ребенка не оставляют матери, а отдают в семью отца.

    По словам Кадырова, уже сегодня племянник стоит рядом с ним, являясь единомышленником, другом, братом и товарищем.

    Глава Чечни также рассказал, что после смерти брата его сноха стала жить отдельно. У нее есть свой дом и средства для нормального существования.

    Ранее сообщалось, что Кадыров пригрозил арестом Трампу и Меркель. Напомним, что в прошлом году США внесли в «список Магнитского» пятерых граждан РФ, в том числе Рамзана Кадырова. 

    Автор: Дима Оленин
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