Ситуацию после ударов США и их союзников обсудили Богданов и генсек молодежной партии Сирии

Москва, 24 апреля. Вопросы урегулирования в Сирии ситуации после того, как США и их союзники нанесли ракетный удар по объектам САР 14 апреля, обсудили спецпредставитель России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и генсекретарь сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по комплексу вопросов сирийского урегулирования в ситуации, сложившейся после совершенного 14 апреля с.г. в отношении САР акта тройственной агрессии США, Великобритании и Франции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что также была «подчеркнута безальтернативность политико-дипломатических методов разрешения кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

Напомним, что в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. Как выяснилось, химатака в Думе была постановочной.

Также известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.