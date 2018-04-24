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Ситуацию после ударов США и их союзников обсудили Богданов и генсек молодежной партии Сирии
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    Ситуацию после ударов США и их союзников обсудили Богданов и генсек молодежной партии Сирии

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    Ситуацию после ударов США и их союзников обсудили Богданов и генсек молодежной партии Сирии

    Москва, 24 апреля. Вопросы урегулирования в Сирии ситуации после того, как США и их союзники нанесли ракетный удар по объектам САР 14 апреля, обсудили спецпредставитель России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и генсекретарь сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

    «В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по комплексу вопросов сирийского урегулирования в ситуации, сложившейся после совершенного 14 апреля с.г. в отношении САР акта тройственной агрессии США, Великобритании и Франции», — говорится в сообщении.

    Сообщается, что также была «подчеркнута безальтернативность политико-дипломатических методов разрешения кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

    Напомним, что в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. Как выяснилось, химатака в Думе была постановочной.

    Также известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Автор: Дарья Смолина
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