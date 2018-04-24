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Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне
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    Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне

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    Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне

    Вашингтон, 24 апреля. Американский лидер Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей торжественно встретили президента Франции Эммануэля Макрона с женой Брижит. Как стало известно, глава США несколько раз обнял французского коллегу и два раза расцеловал его в обе щеки. 

    Телеканал MSNBC сообщает, что после того как Эммануэль Макрон и его супруга Брижит вышли из лимузина, все они обменялись приветственными рукопожатиями и парой поцелуев в щеку, в том числе Трамп и Макрон.

    После прибытия французской четы Трамп и первая леди вместе с французскими гостями посадили на южной лужайке Белого дома европейский скальный дуб – подарок Макронов. Дерево доставлено из района Франции, где в годы Первой мировой войны погибло более 9 тысяч американских пехотинцев.

    Оба президента с супругами посетили Маунт- Вернон – имение первого президента США Джорджа Вашингтона, а также совершили вертолетную экскурсию по историческим местам Вашингтона.

    Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне

    Автор: Тимур Румянцев
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