Путин назначил Шуваева новым послом РФ в Марокко

Москва, 24 апреля. Глава государства Владимир Путин назначил новым послом России в Марокко Валерьяна Шуваева. Об этом говорится в тексте соответствующего указа, размещенном на официальном портале правовой информации.

Президентским указом Валерьян Шуваев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Марокко. Отметим, что ранее дипломат занимал пост российского посла в Ливии и Ираке.

Другим указом Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанности посла РФ в Марокко. Ранее российский лидер встретился с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который доложил Путину о завершении господдержки системы ГЛОНАСС.