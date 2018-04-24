Меню
Россия
Путин назначил Шуваева новым послом РФ в Марокко
Общество
Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров
Следующая новость
Загрузка...

    Путин назначил Шуваева новым послом РФ в Марокко

    38

    Путин назначил Шуваева новым послом РФ в Марокко

    Москва, 24 апреля. Глава государства Владимир Путин назначил новым послом России в Марокко Валерьяна Шуваева. Об этом говорится в тексте соответствующего указа, размещенном на официальном портале правовой информации.

    Президентским указом Валерьян Шуваев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Марокко. Отметим, что ранее дипломат занимал пост российского посла в Ливии и Ираке.

    Другим указом Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанности посла РФ в Марокко. Ранее российский лидер встретился с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который доложил Путину о завершении господдержки системы ГЛОНАСС.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    56
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    63
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    4734
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    147