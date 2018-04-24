Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 24 апреля.

Российским судам могут запретить заходить во внутренние воды Украины. С таким предложением выступило украинское министерство инфраструктуры. Киев хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины.

Издание National Interest заподозрило американское военное ведомство во лжи об эффективности российской системы противовоздушной обороны. СМИ обвинили Пентагон во лжи об эффективности российской ПВО.

Полной утопией назвал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков намерение Киева вернуть на родину три миллиона украинцев, проживающих в России. Об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter. Параноидальный бред: Милонов согласился с Пушковым, назвавшим идею Киева вернуть 3 млн украинцев «полной утопией».

Таинственное превращение «дождливой Риги» в Туманный Альбион или зачем Дмитрий Гудков скрывал от общественности полет в Лондон. Негры с босоножками: Дмитрий Гудков летал в Лондон за деньгами для революции?

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «утопией» планы властей Украины вернуть три миллиона своих граждан, которые живут и работают в России. Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев.

Геннадий Онищенко, комментируя информацию о намерении Владимира Путина выделить 10 трлн руб. на повышение благосостояния россиян, предположил, что нас ждет обновленная версия Майских указов, хорошо себя зарекомендовавших в прошлом политическом цикле. Пора засучить рукава: Онищенко высоко оценил планы Путина по улучшению жизни россиян.

Авторитетное западное аналитические издание National Interest поймало министерство обороны Соединенных Штатов на откровенной лжи о российских системах ПВО. Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь США о российской ПВО.

На подготовительном заседании суд должен решить, следует ли направить дело на доследование. На Украине продолжился суд по делу об убийстве оппозиционного журналиста Бузины.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что создание единой поместной православной на Украине поможет «освободить» Донбасс и Крым. Порошенко надеется «освободить» Донбасс и Крым созданием на Украине поместной церкви.

Власти Украины запретили вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру въезд на территорию страны из-за визита в Крым. Австрийскому политику запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.