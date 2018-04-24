Пусть оставят иллюзии: эксперт прокомментировал намерение Кадырова арестовать Меркель и Трампа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел ответные санкции против канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 24».

«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — подчеркнул Кадыров.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, директор института политических исследований Сергей Марков, своим смелым заявлением Рамзан Кадыров выразил настроения россиян, которые стремятся поучаствовать в общественной дискуссии.

«Совершенно правильно Кадыров говорит, — утверждает политик. — Хотя, конечно, по закону на территории отдельного субъекта федерации вводить ограничения нельзя. Так как здесь речь идет о внешней политике, это компетенция федеральных органов власти. Россия — государство демократическое. Власти страны стараются формировать внешнюю политику на основании общественных дискуссий. Участником такой дискуссии и стал Кадыров. Я считаю, Россия должна отвечать максимально жестко. Они нас так бьют, потому что рассчитывают, что мы сдадимся. А мы сдаваться не собираемся. И пусть они оставят свои иллюзии. Поэтому чем резче и жестче будет наш ответ, тем лучше».

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под санкции в декабре прошлого года, когда власти Соединенных Штатов дополнили «список Магнитского». Кадыров тогда заявил, что не поехал бы в США даже за «все валютные запасы страны».

Напомним: о том, что страны «большой семерки» готовы применить новые санкции против России, стало известно во вторник. Ограничения, по мнению участников клуба G7, необходимо ввести в связи с ситуацией на Донбассе. Решение было принято на встрече в канадском Торонто, куда съехались главы внешнеполитических ведомств. Ужесточать санкции страны «большой семерки» собрались в том случае, если «этого потребуют» действия Москвы. В документе, принятом на заседании клуба G7, говорится и том, что ограничения связаны с выполнением минских соглашений.