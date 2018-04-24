Создатель фильма «Собибор» Хабенский открыл в Ростове памятник герою картины

Подвиг советского офицера Александра Печерского, сумевшего поднять восстание в расположенном на территории Польши фашистском лагере смерти Собибор, где было замучено более двухсот тысяч человек, увековечен в Ростове-на-Дону — именно в этом городе герой жил перед войной. Также в Ростове состоится предпремьерный показ военной драмы «Собибор», режиссером и исполнителем главной роли в которой стал известный актер Константин Хабенский.

«Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось очень значимое для всей России событие, — сообщает Федеральному агентству новостей ростовский блогер Вадим Манукян — На территории 52 гимназии открыли памятник Александру Печерскому. Именно он в 1943 году возглавил восстание в лагере смерти Собибор, благодаря чему удалось спастись десяткам пленных. Вместе с губернатором и дочерью героя на открытии памятника присутствовал создатель фильма «Собибор» и исполнитель главной роли Константин Хабенский. Собравшиеся отдали дань памяти герою Великой Отечественной войны, о подвиге которого мы раньше почти ничего не знали. Для ростовчан большая честь, что именно в нашем городе фактически состоится всероссийская премьера фильма «Собибор».

Ранее мировая премьера драмы «Собибор» с успехом прошла в Варшаве. Польшу выбрали местом премьеры не случайно, отметил в интервью РИА Новости режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский. Именно на польской земле разворачивались трагические события, которые легли в основу фильма. Хабенский рассказал, какую задачу ставили перед собой создатели драмы.

«Фильм в первую очередь о людях, — отметил Хабенский. — Кумачи и полотна я отодвинул в сторону. <…>. Мне было очень важно посмотреть, пофантазировать и показать подробности человеческой жизни, подробности жизни уходящей, цепляющейся, пытающейся выжить. На этих подробностях, как мне кажется, и строятся человеческие истории».

В широкий прокат в России фильм «Собибор» выйдет 3 мая.