Сирия, 24 апреля. «Ан-Нусра»*** продолжает разжигать междоусобный конфликт в Идлибе. САА установила огневой контроль над городом Салим на юге провинции Хама. В результате ударов ИГ1 по Дамаску погибли и получили ранения порядка 30 мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать САА поддержку в южной и северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в районах Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад, а также у лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; направили подкрепление на юг Дамаска; установили огневой контроль над городом Салим на юге Хамы.

«Исламское государство»1: ударило по мирному району города Дамаск, погибли мирные жители.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА у населенного пункта Халса юго-западнее Алеппо; арестовала бывшего лидера группировки «Шухада Аль-Ислам» в северной части Идлиба; подверглась ударам ВВС САР на юге Идлиба.

Курды: арестовали дезертировавших бойцов на севере провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Боевики «Исламского государства» открыли огонь по городу Дамаск. По сведениям новостного агентства Al Masdar News, под ударами террористов по меньшей мере шесть гражданских лиц были убиты, еще порядка 25 человек получили ранения. Мины, выпущенные ИГИЛовцами, упали в районе центрального рынка. В свою очередь, правительственные подразделения, поддерживаемые ополченцами-шиитами, активизировали военные действия против радикалов ИГ южнее столицы. В ходе последних столкновений силам САР удалось значительно продвинуться. Так, по информации военного источника в сети Twitter (watanisy), под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли сады Аль-Джура в районе Аль-Кадам. Кроме того, подразделения САА нанесли серьезный урон обороне джихадистов в квартале Хаджар Аль-Асвад в результате интенсивных артиллерийских обстрелов САА и боевых вылетов ВВС Сирии. Также поступают сообщения о том, что части САА заняли район Аль-Баради недалеко от лагеря «Аль-Ярмук». В ходе боев было ликвидировано множество террористов. Тем не менее наступление САА осложняется наличием большого количества снайперов ИГ.

Между тем к району Ат-Тадамун были передислоцированы дополнительные силы САА и Национальных сил обороны****** (NDF), передает Twitter-канал (sayed_ridha).

Провинция Алеппо

Оппозиционное новостное агентство Masar Press Net сообщает о том, что на юго-западе от административного центра региона не прекращаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами антиправительственных группировок, сотрудничающих с «Джебхат Ан-Нусрой»1. На протяжении последних нескольких часов разворачиваются бои в районе населенного пункта Халса. Информации о потерях сторон пока не поступало. Напомним, боевики, дислоцирующиеся в данном районе, неоднократно вели огонь не только по позициям правительственных сил, но и по мирным кварталам города Алеппо.

Провинция Идлиб

«Джебхат Ан-Нусра» продолжает обострять междоусобный конфликт в Идлибе. Члены террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» арестовали Абу Джамала — бывшего командира группировки «Шухада Аль-Ислам», сотрудничавшей с Сирийской свободной армией, (ССА) в городе Сармада северо-восточнее столицы региона. Об этом сообщает информационный портал MaearAleas. Ранее Джамал возглавлял отряды вооруженной оппозиции в городе Даръа, однако потерпел поражение в ходе столкновений с правительственным войсками, после чего бежал в Идлиб.

Тем временем сирийские военные самолеты возобновили воздушные атаки опорных пунктов террористов «Ан-Нусры» в районе деревни Маарат Харма, расположенной неподалеку от города Хан Шейхун на юге провинции, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Ракка

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что члены курдской Демократической армии Сирии**** (SDF) арестовали нескольких бойцов, дезертировавших с поля боя, в деревне Занар в северной части провинции. Сбежавшие солдаты предстанут перед судом. Напомним, ранее неоднократно поступали сведения о том, что жители Ракки и соседней Хасаки подвергаются принудительной мобилизации со стороны курдских радикалов. Несмотря на массовые протесты мирного населения, время от времени местные СМИ все же публикуют сообщения о том, что призыв новобранцев продолжился. Это может вызвать новые протесты со стороны сирийских граждан.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в южной части провинции Хама, атакуя опорные пункты исламистов у границы с Хомсом. Во главе с 4-й и 11-й дивизиями САА подразделения САР ведут огонь по военным объектам группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в окрестностях населенных пунктов Айн-Хусейн, Аль-Хамрат и Салим. Как передает информационный портал Al Masdar News, правительственным силам удалось установить огневой контроль над городом Салим. Напомним, около двух недель назад правительственные силы заняли часть населенного пункта, однако позднее были вынуждены провести тактическое отступление.

Воздушную поддержку частям САА оказывают российские военные самолеты. Как передает медиа-портал Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции, точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по оборонительным сооружениям противника на подступах к деревне Кабат Аль-Курди южнее Хамы. Кроме того, ВКС РФ вновь провели боевые вылеты на севере региона в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Аль-Джисат. Данных о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)