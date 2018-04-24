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СМИ рассказали о состоянии госпитализированного Джорджа Буша-старшего
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    СМИ рассказали о состоянии госпитализированного Джорджа Буша-старшего

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    СМИ рассказали о состоянии госпитализированного Джорджа Буша-старшего

    Нью-Йорк, 24 апреля. Бывший американский президент Джордж Буш-старший чувствует себя значительно лучше, о чем информирует телекомпания CNN.

    Согласно приведенной информации, 93-летний Буш находится в сознании и способен поддерживать беседу. 

    Ранее 41-й президент США из-за инфекции был госпитализирован на следующий день после похорон супруги — Барбары Буш — скончавшейся 17 апреля в возрасте 92 лет. По данным СМИ, врачи диагностировали у Буша-старшего сепсис и поместили в палату интенсивной терапии.

    Барбара Буш скончалась 17 апреля в своем доме в Хьюстоне в результате осложнений целого ряда тяжелых заболеваний. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги. Американский лидер Дональд Трамп и экс-президент США Барак Обама разместили официальные заявления о смерти бывшей первой леди Барбары Буш.

    Автор: Тимур Румянцев
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