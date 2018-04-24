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РКК «Энергия» объяснила, почему пожелтела вода на МКС
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    РКК «Энергия» объяснила, почему пожелтела вода на МКС

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    РКК «Энергия» объяснила, почему пожелтела вода на МКС

    Москва, 24 апреля. Причиной появления желтой примеси в воде на Международной космической станции стала обычная накипь. Об этом во вторник заявил первый замгенконструктора по летной эксплуатации РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

    «Причина появления в воде примеси желтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле», — отметил он.

    По словам специалиста, данную проблему легко решить — достаточно поменять снабжающий экипаж водой блок, который космонавты называют «самоваром», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о том, что на российском сегменте МКС появились проблемы с горячей водой, в которой появились примеси желтого оттенка. Сообщалось, что в связи с этим российские космонавты вынуждены были использовать воду на американском сегменте.

    Автор: Антон Соколов
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