Эксперт оценил идею «Газпрома» построить «Северный поток — 3»

Москва, 24 апреля. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин оценил заявление «Газпрома» о готовности построить «Северный поток – 3».

По словам эксперта, «Газпром» может построить новый газопровод, если в ЕС подтвердят необходимость в российском газе.

«Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях», — цитирует его слова телеканал RT.

Кулагин отметил, что цена, которая предлагается для поставок в Европу, значительно ниже, чем любые фактические поставки сжиженного природного газа в различных странах мира.

У сторон остается еще несколько лет, чтобы оценить рынок, пока строительство «Северного потока – 2» проходит только в части морской укладки, отметил эксперт.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о возможности строительства «Северного потока – 3».