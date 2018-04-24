Меню
Общество
Эксперт оценил идею «Газпрома» построить «Северный поток — 3»
Общество
Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт оценил идею «Газпрома» построить «Северный поток — 3»

    183

    Эксперт оценил идею «Газпрома» построить «Северный поток — 3»

    Москва, 24 апреля. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин оценил заявление «Газпрома» о готовности построить «Северный поток – 3».

    По словам эксперта, «Газпром» может построить новый газопровод, если в ЕС подтвердят необходимость в российском газе.

    «Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях», — цитирует его слова телеканал RT.

    Кулагин отметил, что цена, которая предлагается для поставок в Европу, значительно ниже, чем любые фактические поставки сжиженного природного газа в различных странах мира.

    У сторон остается еще несколько лет, чтобы оценить рынок, пока строительство «Северного потока – 2» проходит только в части морской укладки, отметил эксперт.

    Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о возможности строительства «Северного потока – 3».

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    56
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    63
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    4734
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    147