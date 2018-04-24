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Сирия: три полевых командира ИГ уничтожены на юге Дамаска
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    Сирия: три полевых командира ИГ уничтожены на юге Дамаска

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    Сирия: три полевых командира ИГ уничтожены на юге Дамаска

    Дамаск, 24 апреля. На юге Дамаска уничтожены три полевых командира террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, три полевых командира группировки ИГ были ликвидированы на юге сирийской столицы в районах Аль-Кадам и Ярмук. Боевики были уничтожены в результате артиллерийских ударов сирийской армии.

    Ранее стало известно, что правительственные силы прорвали линию обороны боевиков в предгорье Хаджар, а также в районе Ярмук на юге Дамаска. Бойцам сирийской армии удалось закрепиться на окраинах сирийской столицы в районе Аль-Кадам, а также продолжить наступательные действия в районе Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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