Сирия: три полевых командира ИГ уничтожены на юге Дамаска

Дамаск, 24 апреля. На юге Дамаска уничтожены три полевых командира террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, три полевых командира группировки ИГ были ликвидированы на юге сирийской столицы в районах Аль-Кадам и Ярмук. Боевики были уничтожены в результате артиллерийских ударов сирийской армии.

Ранее стало известно, что правительственные силы прорвали линию обороны боевиков в предгорье Хаджар, а также в районе Ярмук на юге Дамаска. Бойцам сирийской армии удалось закрепиться на окраинах сирийской столицы в районе Аль-Кадам, а также продолжить наступательные действия в районе Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.