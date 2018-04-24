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Россия обратилась в Совет Европы в связи с задержанием активистки «Волонтеров победы» на Украине
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    Россия обратилась в Совет Европы в связи с задержанием активистки «Волонтеров победы» на Украине

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    Россия обратилась в Совет Европы в связи с задержанием активистки «Волонтеров победы» на Украине

    Москва 24 апреля. Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Совет Европы в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма Елены Одновол, которая является активисткой «Волонтеров победы». Глава СПЧ Михаил Федотов направил письмо комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович с просьбой вмешаться в ситуацию.

    По его словам, волонтерская организация, в которой работала Одновол, является публичной и преследует благотворительные, миротворческие цели. Коллеги женщины всерьез обеспокоены ее судьбой, поскольку не могут с ней связаться.

    «Совет выражает глубокую озабоченность в связи с арестом Елены Одновол и просит вас, уважаемая госпожа комиссар, взять ситуацию под личный контроль и обратиться к властям Украины с требованием о немедленном ее освобождении и неукоснительном соблюдении ее гражданских прав», — говорится на сайте СПЧ.

    Ранее сообщалось, что Одновол была задержана правоохранительными органами Украины, когда поехала в страну, чтобы посетить родственников. Ее обвиняют в организации подрывной деятельности, государственной измене и покушении на территориальную целостность Украины, поскольку в период проведения президентских выборов в России Одновол собирала подписи в поддержку кандидата Владимира Путина в Крыму.

     

    Автор: Антон Соколов
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