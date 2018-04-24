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Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора в Химках
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    Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора в Химках

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    Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора в Химках

    Москва, 24 апреля. Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора временного содержания в Химках.

    «По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

    По данным следствия, в ночь на 23 апреля между 46-летним мужчиной и злоумышленником произошел конфликт на почве личной неприязни. В результате чего потерпевшего задушили.

    Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила «вследствие механической асфиксии от сдавления органов шеи тупым предметом». На допросе обвиняемый рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Специалисты продолжают вести расследование по данному делу.

    Автор: Дарья Смолина
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