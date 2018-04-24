Генсек СЕ рассказал, сколько Совет Европы продержится без денег России и Турции

Страсбург, 24 апреля. Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд рассказал, сколько времени продержится Совет без взносов Турции и России. Он отметил необходимость предпринимать какие-то меры для улучшения ситуации.

Турбьерн Ягланд заявил, что СЕ без средств от России и Турции «может справиться до следующего года». Он пообещал предпринять необходимые для улучшения ситуации меры.

«По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры. И я не останусь на своем месте, если не приму мер», — сказал генсек организации.

Напомним, что Москва заморозила часть взносов в бюджет СЕ в ответ на лишение российской делегации ряда прав из-за ситуации по Крыму.

РФ неоднократно предлагала выход из ситуации, но в организации не реагировали на предложения. Турция также отказалась от уплаты взносов. Ранее Ягланд заявил, что полноценное участие России в деятельности Совета — в общих интересах.