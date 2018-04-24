Наезд на толпу в Торонто: водителю микроавтобуса предъявили обвинения в убийстве 10 человек

Москва, 24 апреля. Водителю, наехавшему на людей в канадском Торонто, предъявили обвинения в убийстве 10 человек, сообщает телеканал CTV.

Напомним, что в результате наезда на толпу людей в Торонто погибло 10 человек, еще 16 пострадали.

«Алеку Минассяну предъявили обвинения в убийстве первой степени 10 человек и покушении на убийство 13 человек в связи с вчерашним нападением на микроавтобусе, повлекшем человеческие жертвы», — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что совершивший наезд на толпу в Торонто восхищался террористами. Выяснилось, что Алик Минасян перед наездом написал в социальной сети пост, в котором заявил, что «началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия».