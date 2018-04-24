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Наезд на толпу в Торонто: водителю микроавтобуса предъявили обвинения в убийстве 10 человек
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    Наезд на толпу в Торонто: водителю микроавтобуса предъявили обвинения в убийстве 10 человек

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    Наезд на толпу в Торонто: водителю микроавтобуса предъявили обвинения в убийстве 10 человек

    Москва, 24 апреля. Водителю, наехавшему на людей в канадском Торонто, предъявили обвинения в убийстве 10 человек, сообщает телеканал CTV.

    Напомним, что в результате наезда на толпу людей в Торонто погибло 10 человек, еще 16 пострадали. 

    «Алеку Минассяну предъявили обвинения в убийстве первой степени 10 человек и покушении на убийство 13 человек в связи с вчерашним нападением на микроавтобусе, повлекшем человеческие жертвы», — говорится в сообщении канала.

    Ранее сообщалось, что совершивший наезд на толпу в Торонто восхищался террористами. Выяснилось, что Алик Минасян перед наездом написал в социальной сети пост, в котором заявил, что «началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия». 

    Автор: Дима Оленин
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