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Сирия: шесть человек погибли и десятки пострадали при обстреле боевиками Дамаска
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    Сирия: шесть человек погибли и десятки пострадали при обстреле боевиками Дамаска

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    Сирия: шесть человек погибли и десятки пострадали при обстреле боевиками Дамаска

    Москва, 24 апреля. В результате обстрела боевиками квартала Нахр-Аиша в Дамаске погибли, по меньшей мере, шесть мирных жителей. Как сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии со ссылкой на источник в управлении полиции Дамаска, ранения получили 25 человек.

    Информационное агентство Al-Masdar во вторник сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Дамаска. Под ударами артиллерии боевиков оказался рынок в пригороде Нахара Аиша. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили тяжелые ранения.

    Ранее два мирных жителя погибли, еще 14 получили ранения при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска, о чем сообщалось в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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