Сирия: шесть человек погибли и десятки пострадали при обстреле боевиками Дамаска

Москва, 24 апреля. В результате обстрела боевиками квартала Нахр-Аиша в Дамаске погибли, по меньшей мере, шесть мирных жителей. Как сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии со ссылкой на источник в управлении полиции Дамаска, ранения получили 25 человек.

Информационное агентство Al-Masdar во вторник сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Дамаска. Под ударами артиллерии боевиков оказался рынок в пригороде Нахара Аиша. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили тяжелые ранения.

Ранее два мирных жителя погибли, еще 14 получили ранения при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска, о чем сообщалось в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.