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Товарооборот между РФ и Израилем приближается к «докризисным» показателям
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    Товарооборот между РФ и Израилем приближается к «докризисным» показателям

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    Товарооборот между РФ и Израилем приближается к «докризисным» показателям

    Иерусалим, 24 апреля. РФ и Израиль наращивают товарооборот, он приближается к «докризисным» показателям, заявил глава межправительственной комиссии, министр экологии Зеев Элькин.

    Флагманом сотрудничества с Израилем является модернизация молочного производства в России с применением израильских технологий. Ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.

    «Товарооборот между странами растет, но он еще не вышел на докризисный уровень, но уже очень близок к нему», — сообщил Зеев Элькин, пишет РИА Новости.

    Министр экологии Израиля выразил надежду на дальнейший рост туристического потока из России. Он отметил, что в 2017 году российских туристов в Израиле на 40% было больше, показатель достиг 397 тысяч человек.

    Зеев Элькин подчеркнул, что его страна становится более привлекательной для отдыхающих из РФ на фоне дестабилизации в других странах ближневосточного региона.

    Автор: Ирина Селезнева
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