Товарооборот между РФ и Израилем приближается к «докризисным» показателям

Иерусалим, 24 апреля. РФ и Израиль наращивают товарооборот, он приближается к «докризисным» показателям, заявил глава межправительственной комиссии, министр экологии Зеев Элькин.

Флагманом сотрудничества с Израилем является модернизация молочного производства в России с применением израильских технологий. Ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.

«Товарооборот между странами растет, но он еще не вышел на докризисный уровень, но уже очень близок к нему», — сообщил Зеев Элькин, пишет РИА Новости.

Министр экологии Израиля выразил надежду на дальнейший рост туристического потока из России. Он отметил, что в 2017 году российских туристов в Израиле на 40% было больше, показатель достиг 397 тысяч человек.

Зеев Элькин подчеркнул, что его страна становится более привлекательной для отдыхающих из РФ на фоне дестабилизации в других странах ближневосточного региона.