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Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники
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    Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

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    Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

    Москва, 24 апреля. Ликвидированные в Дагестане боевики планировали осуществить теракт во время майских праздников. Такой информацией поделились в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    В комментарии центра говорится, что злоумышленники укрывались в лесном массиве около села Чинар, где их и обнаружили сотрудники органов безопасности.

    «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — отметили в НАК.

    Сообщается также, что боевики ответили на предложение сложить оружие выстрелами, после чего были нейтрализованы. Напомним, ранее поступила первая информация об успешной операции силовиков в рамках КТО в Дербентском районе Дагестана.

    Напомним, в субботу антитеррористический комитет отчитался о ликвидации сотрудниками правоохранительных органов целой группы боевиков, которые также планировали теракты во время майских праздников. 

    Автор: Федор Веснин
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