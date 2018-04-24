Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

Москва, 24 апреля. Ликвидированные в Дагестане боевики планировали осуществить теракт во время майских праздников. Такой информацией поделились в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В комментарии центра говорится, что злоумышленники укрывались в лесном массиве около села Чинар, где их и обнаружили сотрудники органов безопасности.

«По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — отметили в НАК.

Сообщается также, что боевики ответили на предложение сложить оружие выстрелами, после чего были нейтрализованы. Напомним, ранее поступила первая информация об успешной операции силовиков в рамках КТО в Дербентском районе Дагестана.

Напомним, в субботу антитеррористический комитет отчитался о ликвидации сотрудниками правоохранительных органов целой группы боевиков, которые также планировали теракты во время майских праздников.