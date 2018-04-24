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Экономика
«Северный поток-2» расколол Европу: во Франции объяснили, кому выгоден саботаж газопровода
Общество
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    «Северный поток-2» расколол Европу: во Франции объяснили, кому выгоден саботаж газопровода

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    «Северный поток-2» расколол Европу: во Франции объяснили, кому выгоден саботаж газопровода

    Париж, 24 апреля. Масштабный проект «Северный поток-2» расколол некогда единую Европу, обнажив противоречия внутри Европейского союза. Об этом заявил доктор политических наук и специалист по европейской геополитике Флоран Пармантье.

    Он обратил внимание на то, что, несмотря на искусственную политизацию проекта, мотивы у всех чисто экономические.

    «Существуют противоречия между европейцами, основанные как на разных экономических интересах, так и на разных представлениях о том, что такое энергетическая безопасность», — цитирует Пармантье издание Аtlantico.

    Страны, которые поддерживают строительство «Северного потока-2»,  заинтересованы в покупке дешевого российского газа. Кроме того, их компании также получат прямую выгоду от подобной сделки. Мотивы Украины, которая выступает против «Северного потока-2», тоже вполне понятны. В случае реализации проекта, страна лишается транзита российского газа, а это приносит украинскому бюджету 3 млрд долларов в год.

    Не вполне ясную позицию занимает Германия. Изначально канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждала, что проект носит экономический характер. Теперь же Меркель говорит о политическом подтексте. По словам Пармантье, Германии гораздо выгоднее получать газ напрямую из России, чем вкладываться в восстановление изношенной газотранспортной системы Украины.

    Автор: Антон Соколов
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