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Центробанк и Минфин разошлись в вопросе выплат дивидендов госкомпаниями России
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    Центробанк и Минфин разошлись в вопросе выплат дивидендов госкомпаниями России

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    Центробанк и Минфин разошлись в вопросе выплат дивидендов госкомпаниями России

    Москва, 24 апреля. Министерство финансов России и Центробанк разошлись во мнениях касательно выплат дивидендов государственными компаниями.

    Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство будет настаивать на том, чтобы госкомпании выплачивали дивиденды в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Как стало известно, такую идею поддержало правительство.

    «Я не хотел бы называть конкретные компании, по которым решения уже приняты. Мы получили значительную поддержку со стороны правительства в этой части и активно работаем над тем, чтобы увеличить количество компаний, которые будут платить 50% по МСФО и я надеюсь, что мы скоро увидим плоды этой работы», — цитирует ТАСС Моисеева.

    Центробанк, наоборот, считает, что норма дивидендов должна устанавливаться для каждого индивидуально. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что это должно быть связано со стратегиями компаний, и формальная планка в 50% не может быть «для всех и навсегда».

    Автор: Дарья Смолина
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