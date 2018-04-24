Лучше всего мы делаем оружие и детей: в Госдуме назвали «лучший ответ на любые санкции»

Депутат Госдумы Олег Нилов, комментируя итоговое коммюнике встречи министров иностранных дел стран G7, в котором предложено ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе, назвал лучший, на его взгляд, «ответ Чемберлену».

«Эта песня будет продолжаться очень долго, если не бесконечно, — сказал депутат Госдумы Олег Нилов о решении стран «Большой семерки» ввести новые санкции против России. — А реакция должна быть не на приезжающего на такие саммиты G7 плохиша Павла Климкина (глава МИД Украины — прим. ФАН), который приехал получить вкусняшки и, наверно, их получит».

По словам парламентария, реакция на санкции должна быть определенной.

«Для чего вводятся санкции? Чтобы ослабить экономику России, повысить цены в магазинах, чтобы народ вышел на улицы и начал заниматься тем, что у них в головах — майданами, переворотами… Поэтому реакция России должна быть направлена на усиление внутренней экономики, на улучшение и продолжение жизни россиян. Заявлены хорошие цели, теперь их нужно реализовывать каждый день», — сказал Олег Нилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Замруководителя думской фракции «Справедливой России» считает, что необходимо вернуть деньги, которые Россия хранит в гособлигациях США, чтобы направить их на социально-экономическое развитие России.

«Эти 98 млрд долларов [которые Россия держит в гособлигациях США] должны быть здесь. Они должны работать на нашу экономику, на самые прорывные направления: производство комплексов ПВО С-300 и С-400, восстановление десятков заводов, улучшение жизни россиян. Эти доллары должны быть направлены на то, чтобы у семьи, живущей в аварийном жилье, появился свой дом. Давайте поможем людям пресловутым 5-процентным ипотечным кредитом. Когда он будет? Если у миллионов российских граждан вот так очень быстро появится надежда и свет в окошке, я вас уверяю, это будет лучшим ответом на любые санкции», — заявил Олег Нилов в прямом эфире.

Ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева заметила, что первым в списке «прорывных направлений» Олег Нилов назвал производство С-300 и С-400.