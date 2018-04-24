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Сирия: колонны бронетехники США и Франции замечены в провинции Хасака
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    Сирия: колонны бронетехники США и Франции замечены в провинции Хасака

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    Сирия: колонны бронетехники США и Франции замечены в провинции Хасака

    Дамаск, 24 апреля. На северо-востоке Сирии зафиксировано прибытие двух военных колонн с американскими и французскими солдатами. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар».

    По данным телеканала, что в провинцию Хасака прибыла американская военная колонна, в составе которой была зафиксирована бронетехника и несколько транспортных средств. Конечным пунктом колонны стал город Аль-Шадади, который расположен на юге провинции Хасака.

    Кроме того, колонна военной техники под флагами Франции прибыла на базу курдских отрядов из состава «Сирийских демократических сил», которая расположена в районе города Рас-эль-Айн на северо-западе Хасаки.

    Ранее сообщалось, что США создали военную базу в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. По данным источника в отрядах «Сирийских демократических сил», США разместили на базе бронетехнику, а также около 800 военных.

    Автор: Алексей Громов
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