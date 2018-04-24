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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2018 году: что это такое, влияют ли на аттестат, расписание
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    Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2018 году: что это такое, влияют ли на аттестат, расписание

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    Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2018 году: что это такое, влияют ли на аттестат, расписание

    В школах РФ ежегодно проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР). ВПР — это контрольные мероприятия, главной целью которых является оценка знаний учащихся по различным предметам в соответствии с Федеральным государственным стандартом образования.

    Кто проводит ВПР

    Проверочные работы организуются на региональном или школьном уровне, однако оценки за ВПР учащимся выставляются в соответствии с едиными общероссийскими критериями.

    Влияет ли результат ВПР на аттестат

    ВПР не является итоговой аттестацией учеников или учителей, эти оценки не вносятся в аттестат. По результатам проверки может быть проведено реформирование школьных программ или усовершенствование учебных методик. Низкие баллы по ВПР сулят неприятностями не столько ученикам, сколько руководству школы.

    Результат ВПР не влияет на аттестат

    ВПР в России

    ВПР массово проводятся в российских школах с 2016 года, сейчас охват составляет примерно 95% образовательных учреждений, то есть проверочные работы ежегодно пишут примерно три миллиона учащихся. Неудовлетворительный уровень знаний демонстрируют около 5% тестируемых. Некоторые общефедеральные проверочные контрольные работы имеют статус обязательных.

    В списки проверочных работ включены: для вторых классов — русский язык; для четвертых классов —математика, русский язык и окружающий мир; для пятых классов — математика, биология, история и русский язык; для шестых классов — русский язык, математика, история, обществознание, биология и география; для 10-х классов — химия и биология; для 11-х классов — биология, иностранные языки, история, химия, география и физика.

    Проведение ВПР в 2018 году

    ВПР по каждому предмету проводится в строго отведенный день.

    Ученикам четвертых классов на выполнение заданий дается 45 минут, пятиклассникам — 60 минут, учащимся 10-х и 11-х классов — 90 минут.

    Во время написания проверочной работы учащимся строго запрещено пользоваться учебной литературой.

    Проведение ВПР в 2018 году

    Расписание ВПР-2018

    Ученикам четвертых классов выделены следующие дни:
    русский язык — 17.04.2018 (диктант) и 19.04.2018 (тест);
    математика — 24.04.2018;
    окружающий мир — 26.04.2018.

    Для пятых классов предусмотрены следующие даты:
    русский язык — 17.04.2018;
    математика — 19.04.2018;
    история — 24.04.2018;
    биология — 26.04.2018.

    ВПР-2018 для шестого класса:
    математика — 18.04.2018;
    биология — 20.04.2018;
    русский язык — 25.04.2018;
    география — 27.04.2018;
    обществознание — 11.05.2018;
    история — 11.05.2018.

    Учащиеся 10-х классов смогут написать ВПР в следующие дни:
    биология — 18.10.2018;
    химия – 18.10.2018.

    Отметим, 10-классникам предоставлен всего один день, поэтому им придется выбирать предмет, по которому они будут писать ВПР.

    Расписание ВПР-2018 для 11-го класса:
    иностранные языки — 20.03.2018;
    история — 21.03.2018;
    география – 3.04.2018;
    химия — 5.04.2018;
    физика — 10.04.2018;
    биология – 12.04.2018.

    Автор: Ирина Петрова
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