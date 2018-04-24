Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2018 году: что это такое, влияют ли на аттестат, расписание

В школах РФ ежегодно проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР). ВПР — это контрольные мероприятия, главной целью которых является оценка знаний учащихся по различным предметам в соответствии с Федеральным государственным стандартом образования.

Кто проводит ВПР

Проверочные работы организуются на региональном или школьном уровне, однако оценки за ВПР учащимся выставляются в соответствии с едиными общероссийскими критериями.

Влияет ли результат ВПР на аттестат

ВПР не является итоговой аттестацией учеников или учителей, эти оценки не вносятся в аттестат. По результатам проверки может быть проведено реформирование школьных программ или усовершенствование учебных методик. Низкие баллы по ВПР сулят неприятностями не столько ученикам, сколько руководству школы.

ВПР в России

ВПР массово проводятся в российских школах с 2016 года, сейчас охват составляет примерно 95% образовательных учреждений, то есть проверочные работы ежегодно пишут примерно три миллиона учащихся. Неудовлетворительный уровень знаний демонстрируют около 5% тестируемых. Некоторые общефедеральные проверочные контрольные работы имеют статус обязательных.

В списки проверочных работ включены: для вторых классов — русский язык; для четвертых классов —математика, русский язык и окружающий мир; для пятых классов — математика, биология, история и русский язык; для шестых классов — русский язык, математика, история, обществознание, биология и география; для 10-х классов — химия и биология; для 11-х классов — биология, иностранные языки, история, химия, география и физика.

Проведение ВПР в 2018 году

ВПР по каждому предмету проводится в строго отведенный день.

Ученикам четвертых классов на выполнение заданий дается 45 минут, пятиклассникам — 60 минут, учащимся 10-х и 11-х классов — 90 минут.

Во время написания проверочной работы учащимся строго запрещено пользоваться учебной литературой.

Расписание ВПР-2018

Ученикам четвертых классов выделены следующие дни:

русский язык — 17.04.2018 (диктант) и 19.04.2018 (тест);

математика — 24.04.2018;

окружающий мир — 26.04.2018.

Для пятых классов предусмотрены следующие даты:

русский язык — 17.04.2018;

математика — 19.04.2018;

история — 24.04.2018;

биология — 26.04.2018.

ВПР-2018 для шестого класса:

математика — 18.04.2018;

биология — 20.04.2018;

русский язык — 25.04.2018;

география — 27.04.2018;

обществознание — 11.05.2018;

история — 11.05.2018.

Учащиеся 10-х классов смогут написать ВПР в следующие дни:

биология — 18.10.2018;

химия – 18.10.2018.

Отметим, 10-классникам предоставлен всего один день, поэтому им придется выбирать предмет, по которому они будут писать ВПР.

Расписание ВПР-2018 для 11-го класса:

иностранные языки — 20.03.2018;

история — 21.03.2018;

география – 3.04.2018;

химия — 5.04.2018;

физика — 10.04.2018;

биология – 12.04.2018.