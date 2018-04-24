Мужчина открыл стрельбу по людям в пригороде Лос-Анджелеса, есть раненые

Нью-Йорк, 24 апреля. Во вторник в южном пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу по людям. По данным американского телеканала CBS, предположительно, ранения получила женщина.

По предварительной информации, стрелок забаррикадировался в доме. В настоящее время здание окружено полицейскими.

Некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник укрылся в горящем здании и открыл огонь по сотрудникам пожарной службы, которые прибыли на место происшествия для ликвидации огня. Полиция также заявила об одном погибшем, как минимум одного человека унесли с места инцидента на носилках.

#BREAKING LAPD choppers overhead active shooter situation in Gardena area; officers have shut down Redondo Beach Blvd at Orchard Ave... man held up in house following fire. @ABC7 tune in! https://t.co/a8eFAqjJ8p pic.twitter.com/Eq4Y2ON30i — Marc Cota-Robles (@abc7marccr) April 24, 2018

Напомним, несколько дней назад неизвестный мужчина устроил стрельбу у кафе Waffle House, расположенного неподалеку от американского города Нэшвилл.