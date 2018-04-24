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Мужчина открыл стрельбу по людям в пригороде Лос-Анджелеса, есть раненые
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    Мужчина открыл стрельбу по людям в пригороде Лос-Анджелеса, есть раненые

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    Мужчина открыл стрельбу по людям в пригороде Лос-Анджелеса, есть раненые

    Нью-Йорк, 24 апреля. Во вторник в южном пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу по людям. По данным американского телеканала CBS, предположительно, ранения получила женщина.

    По предварительной информации, стрелок забаррикадировался в доме. В настоящее время здание окружено полицейскими. 

    Некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник укрылся в горящем здании и открыл огонь по сотрудникам пожарной службы, которые прибыли на место происшествия для ликвидации огня. Полиция также заявила об одном погибшем, как минимум одного человека унесли с места инцидента на носилках. 

    Напомним, несколько дней назад неизвестный мужчина устроил стрельбу у кафе Waffle House, расположенного неподалеку от американского города Нэшвилл. 

     

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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