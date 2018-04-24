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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России
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    Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

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    Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

    Москва, 24 апреля. Первые георгиевские ленточки появились во вторник на улицах городов России. В этом году к акции могут присоединиться 85 регионов России и более 70 стран мира.

    Замглавы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов заявил, что акция «Георгиевская ленточка» способствовала возрождению движения волонтеров в столице.

    «Благодаря «Георгиевской ленточке», мне кажется, в Москве в 2005-2006 годах начало возвращаться волонтерское движение. Тогда даже, это слово «волонтер» было совершенно не таким популярным и для многих не знакомым», — цитирует агентство РИА Новости слова Филиппова.

    Он также напомнил, что «Георгиевская ленточка» является особым актом гражданского поведения — людям необходимо помнить о том, что во время Великой Отечественной войны 27 млн жизней были отданы за то, чтобы наши люди жили по своим правилам, на своей земле.

    Именно по этой причине сохранение памяти Великой Отечественной войны является священным долгом для московского правительства и мэра столицы.

    Автор: Дима Оленин
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