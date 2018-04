Демократы США, похоже, никак не могут смириться с тем, что президент Дональд Трамп просто не такой, как они. В конце концов, это их партия сфальсифицировала собственные праймериз в 2016 году, чтобы убедиться, что Хиллари Клинтон будет номинирована.

При этом партия бросила своего очень популярного кандидата Берни Сандерса, но он, конечно, решил остаться с ними, несмотря на то, что его собственная предвыборная риторика сильно противоречила большей части кампании Клинтон.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Democrat-pushed Mueller SPECTACLE continues to oppress the United States (Проталкиваемое демократами расследование Мюллера продолжает угнетать Соединенные Штаты), опубликованной порталом The Duran.

Майкл Гудвин из New York Post в своей статье объясняет причину отчаяния демократов: Мюллер просто не может найти проблемы в избирательной кампании президента Трампа, никаких признаков сговора с российскими агентствами или чего-то подобного. Странное и ничем не ограниченное расследование Мюллера слоняется от человека к человеку в попытках найти нарушения, но не находит ничего, кроме мелких процессуальных преступлений, которые сами по себе в значительной степени вызваны допросом Мюллера, то есть методами допроса.

«В пятницу отчаявшийся Национальный комитет Демократической партии подал гражданский иск против кампании президента Трампа, России и WikiLeaks, утверждая, что правым крылом был организован огромный заговор с целью помочь Трампу победить», — пишет Гудвин.

Громкие заявления появились на первых страницах газет, но они лишь мешают увидеть реальный смысл. А именно, что демократическая элита отказывается от своих фантазий о том, что специальный советник Роберт Мюллер избавит их от мучений, свалив всю вину на Трампа.

«По правде говоря, разочарование демократов из-за неудачи в войне против Трампа можно понять. Уже второй раз президенту говорят, что он не является мишенью расследования Мюллера. И хотя Трамп все еще может стать мишенью, шансы на это уменьшаются с каждым днем», — продолжает он.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что хотя расследование и бессмысленно, он не намерен препятствовать ему или увольнять специального прокурора Роберта Мюллера. И это мудрое решение, так как такой шаг был бы воспринят хищными демократами и прессой как знак признания вины.

Однако бывший мэр Нью-Йорка и бывший федеральный прокурор Руди Джулиани был приглашен в команду юристов Трампа. Он очень хороший эксперт, и хотя неясно, чем именно его присутствие поможет юридической команде, ходят слухи, что он может оказать давление на расследование и подтолкнуть его к завершению.

Вся страна страдает от этого расследования. И хотя его окончание не помешает глубинному государству и СМИ, вроде CNN, продолжать поносить Трампа, завершение скандала с Россией помогло бы смягчить истерию и русофобию, которой охвачена Америка.