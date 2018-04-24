Инженеры Amazon разрабатывают домашнего робота

Вашингтон, 24 апреля. Американская интернет-корпорация Amazon разрабатывает домашнего робота Vesta, сообщил источник из лаборатории Lab126 Amazon.

Проектом Vesta руководит глава отдела исследований Грегг Зерр. Разработки ведутся уже несколько лет, однако только в этом году корпорация начала активно привлекать профильных специалистов, расширяя команду инженеров, пишет Bloomberg. Планируется, что Amazon начнет тестировать своих роботов в домах сотрудников в конце 2018 года

На сайте лаборатории опубликованы десятки вакансий робототехников. Не исключено, что первый показ нового устройства состоится в 2019 году. Как сообщают источники, прототипы нового робота оборудованы видеокамерами, поэтому могут свободно перемещаться в доме.