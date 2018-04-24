Западная Украина лишилась рабочих рук из-за безвиза — представитель Порошенко

Киев, 24 апреля. Западная Украина столкнулась с дефицитом рабочих, которые массового уехали на заработки в Европу сразу же после отмены виз. Об этом во вторник заявила представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте — Ирина Луценко.

По ее словам, в регион сейчас заходят западные инвесторы, однако работать там попросту некому, передает «ПолитНавигатор».

«Ситуация сегодня достаточно странная — в западных регионах Украины, куда зашли инвесторы. Есть проблема с набором людей на работу. То есть Западная Украина в связи с тем, что у нас уже сейчас действует безвизовый режим, выехала работать как трудовые мигранты в ЕС», — отметила Луценко.

Отметим, что в самом Евросоюзе тоже не слишком довольны сложившейся ситуацией. Как рассказал посол Франции Поль Менье, руководство ЕС рассматривает возможность вновь ввести визы с Грузией и Украиной из-за неконтролируемого наплыва трудовых мигрантов из этих стран. В частности, переизбыток гастарбайтеров ощущают на себе Франция и Германия.