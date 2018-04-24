«Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

Москва, 24 апреля. Федеральное агентство новостей нашло Ивана Охлобыстина, который озвучивал в новой версии «Простоквашино» почтальона Печкина, за Полярным кругом. Популярный актер, режиссер и сценарист принимает там участие в съемках нового фильма.

Ранее создатель приключений Дяди Федора и его друзей Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска киностудией «Союзмультфильм» новых серий популярнейшего мультика.

Также знаменитый писатель призвал Охлобыстина и других актеров, озвучивавших героев новой версии «Простоквашино», отказаться от дальнейшего участия в проекте.

«Надо было ему пораньше обратиться, до того, как мы все подписали договоры, — говорит Иван Охлобыстин. — По идее, художники должны поддерживать художников. Надо выяснить, до какой степени там все адекватно. Когда я увидел мельком информацию перед отъездом, мне показалось, что это детский сад какой-то. Даже не знаю, как к этому относиться, честно говоря. Юристы «Союзмультфильма» ездили к Успенскому, и они вроде бы о чем-то договорились. Я так понимаю, что это не он, а его юристы денег хотят».

Сам Охлобыстин с удовольствием согласился поработать в проекте. Он сравнил «Простоквашино» с другим культовым фильмом, художественным, — «Белое солнце пустыни». От таких предложений не отказываются, говорит он.

«Это же один из наших культурных кодов, — подчеркивает актер. — Есть вещи, которые вне времени, на уровне ДНК уже. Я был воспитан на этом мультике. Кстати, мне совсем не понравилось то, что написал Успенский позже, в 90-е годы, в продолжении истории, — какие-то риелторы, еще что-то подобное. Я даже не стал читать дальше».

Говоря о том, что новый мультфильм сильно отличается от старого, сильно осовременен (компьютеры, интернет, хипстеры), Охлобыстин привел красноречивый пример из старой версии.

«Во второй, по-моему, серии у Шарика появилось фоторужье, — напомнил он. — Если бы у меня в те времена было фоторужье, это все равно, что сейчас бы у меня появился зеленый «Майбах».

Когда шло первое общение актеров с создателями проекта (планируется снять 10 серий), Охлобыстин спросил, будет ли сохранена в фильме детскость и не включат ли в него то, что написал Успенский в 90-е — это, по словам актерам, «вносило когнитивный диссонанс в его личные представления о мультике».

«Я посмотрел новую «раскадровку», а моя-то история производственная, она проще, чем юридическая, и мне понравилось, как они подошли к делу, — признался новый «Почтальон Печкин». — Могу с абсолютной уверенностью сказать, что Вера Павловна (новый персонаж, младшая сестра Дяди Федора — прим. ФАН) — это Чернышевский. Она — девочка очень беспокойная, и постоянно живет в этом вот состоянии: «Что делать?». Правда, некоторую опаску вызвало то, что у нее появляется друг Там-Там. Но посмотрел — белка как белка, вроде ничего. Шарик с интернетом? Сейчас, посмотрите, все дети с интернетом».

По мнению Охлобыстина, есть какие-то приметы времени, от которых невозможно уйти. Ему, например, тяжело представить сейчас пустую деревню, стоящую через реку от города, что было в «старом» «Простоквашине».

«Ну, вот говорят о прическе Дяди Федора, — отмечает Иван. — Ему тогда 9 лет было, а сейчас 13. Обычная среднестатистическая прическа. Далее, у нас же говорят ныне «хипстер», «хайп» — все эти сорняки, неологизмы появляются каждую неделю. Думаю, было бы странно, если бы герои продолжали говорить так, как в 70-е. Это логично, что изменились и Дядя Федор, и Кот Матроскин. По-моему, только Печкин не особо меняется».

Охлобыстин также рассказал, что члены его семьи (у него и жены Оксаны шестеро детей) в свое время пересмотрели практически все советские мультфильмы — «семья-то большая». Но вот самый младший ребенок — 12-летний Савва — того самого «Простоквашина» не видел.

«Меня этот факт просто изумил, — вспоминает известный актер. — Но вот сходили с Саввой на презентацию нового мультика, и я спросил у него о впечатлениях. Он ответил, что фильм очень понравился. А он врать не будет, у нас в семье это не принято».

Возвращаясь вновь к главной теме разговора, актер вдруг вспомнил некий зарубежный фильм, где «два джентльмена с пистолетами и мешком денег ползли в пустыне без воды, а деньги пить нельзя». И кинокартина называется «Алчность».

«Мне кажется, здесь какая-то подобная история — алчность, — с грустью добавил Охлобыстин. — Я вообще изумлен, что столько внимания к ней привлечено. Это из-за того, что мультик посмотрело 13 миллионов? Мне кажется, что вся муть вокруг «Простоквашина» — какая-то пиар-акция. Лично я приму сторону правды. Спрошу у Гарика (рок-музыкант, композитор Игорь (Гарик) Сукачев озвучивал Шарика — прим. ФАН), у Юли (Меньшовой, озвучивала маму Дяди Федора — прим. ФАН), что они на сей счет думают».

По словам актера, в «Союзмультфильме» говорят, что Успенский хочет 150 миллионов — «не знаю, в какой валюте», — а это бюджет всей киностудии.

«Если все это будет выплачено, то, насколько я понимаю, они там все без работы останутся, это с одной стороны, — полагает Охлобыстин. — С другой же, нас, художников, никто никогда не защищал. Вот, к примеру, я ни по одному своему фильму не получаю никаких процентов. Представить себе такое в какой-нибудь другой стране, вряд ли возможно. Сейчас я уже, по идее, не должен работать, а жить даже на 0,05 % от выручки. Только на одной Украине насчитали 71 мой фильм».

Говоря о возможном развитии событий, Иван Охлобыстин выразил уверенность, что верх в противостоянии одержат киностудия и ее партнер — французский производитель молочных продуктов Danone, который «подписал миллиард бумаг, и вряд ли там могут быть какие-то проблемы в юридическом плане».