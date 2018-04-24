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Представитель Шувалова опроверг слухи об уходе первого вице-премьера
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    Представитель Шувалова опроверг слухи об уходе первого вице-премьера

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    Представитель Шувалова опроверг слухи об уходе первого вице-премьера

    Москва, 24 апреля. Информация, которая появилась во вторник, о вероятном уходе первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова является слухами.

    Такое заявление сделал представитель первого вице-премьера, сообщает РИА Новости. Больше он ничего не прокомментировал.

    Ранее «Дождь» со ссылкой на источник сообщил, что первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов уйдет со своего поста во время майских ротаций. По информации издания, причина ухода является якобы желание самого Шувалова. Занять его должность может помощник президента Андрей Белоусов.

    Как сообщает «Свободная пресса», не исключено, что Шувалов может возглавить важный проект Московского государственного университета — Научно-технологическую долину — или же займет другую высокую государственную должность.

    Автор: Дарья Смолина
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