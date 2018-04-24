Жительница Москвы умерла во время операции по увеличению груди

Москва, 24 апреля. Уголовное дело по факту смерти женщины во время операции возбуждено в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по российской столице Юлия Иванова.

Как поясняет «Ридус», 32-летняя женщина скончалась прямо на операционном столе. Трагедия произошла 15 апреля в одной из частных клиник на Чапаевском переулке, однако известно об этом стало только сейчас.

По факту гибели пациентки во время операции было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Ожидается, что следователи проведут допрос руководства и сотрудников клиники, в которой произошла трагедия. Для установления точной причины смерти женщины будет проведена медицинская экспертиза.