Пытать, не давая гамбургеров с колой: россияне поддержали предложение Кадырова об аресте Трампа и Меркель

Москва, 24 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелу Меркель о том, что их ждет арест, если они появятся на территории республики. По его словам, против всех недоброжелателей РФ в Чечне давно действуют санкции.

Пользователи социальных сетей в России, вдохновившись словами Кадырова, также решили предложить меры воздействия на западных политиков.

«Арестовать, и пытать их, пытать, не давая гамбургеров с кока-колой и сосисок с пивом…» — написал Олег Зайцев.

Большинство поддержали Кадырова, оценив чувство юмора главы Чечни.

«Рамзан Кадыров озвучил то, что мы должны говорить каждый день. Коалиция во главе с США — преступники. Мы в своих СМИ говорим «санкции», а надо говорить «американские незаконные санкции». Законные вправе вводить только ООН», — поддержала главу Чечни Юлия Антошина.

«Если реально на вещи посмотреть, то они это заслуживают…» — отметил Антон K.

«Горячая кавказская кровь, привык играть по честным правилам… не сравнить с лягушачьей англо-саксонской…» — написала Нина Полесская.

«У Кадырова прекрасное чувство юмора. Отличный троллинг!)» — усомнилась в том, что Кадыров был совершенно серьезен, пользователь с ником Iva.

Напомним, Кадыров находится в американском санкционном списке с прошлого года. Комментируя введение ограничительных мер против себя, глава Чечни заявил, что чувствует гордость. По мнению Кадырова, санкции против него были введены за приверженность борьбе с терроризмом.