Гудков признался в поездке в Лондон после публикаций ФАН

Москва, 24 апреля. Оппозиционный политик и вероятный кандидат на пост мэра Москвы Дмитрий Гудков после публикаций ФАН был вынужден признаться, что ездил в Лондон со своей женой Валерией.

Факт поездки он признал в своем Telegram-канале, заявив, что в британской столице отмечал десятую годовщину знакомства со своей супругой.

«В Лондон мы полетели с женой, отмечать 10 лет знакомства. Погода была прекрасная, никаких туманов над Альбионом. Собственно, фото можно посмотреть у Леры в инстаграме, такой страшный секрет. Обошли полгорода, видели празднование дня рождения королевы, посидели в Соборе Святого Павла», — написал Гудков.

Правда, о других целях поездки Гудков не сообщил. Он также не стал пояснять, как в столь непростой для Лондона и Москвы период смог попасть в Великобританию и почему отправился туда в преддверии выборов столичного мэра и акций оппозиции, назначенных на май.

Не меньше вопросов вызывает и странное поведение политика. Свою поездку от общественности Гудков пытался скрыть. Будучи активным пользователем Instagram, супруга Гудкова надолго пропала из Сети, поделившись с подписчиками фотографией из самолета, где сообщила, что отправляется в Ригу, где «никогда не была».

Как писало ФАН, спустя несколько дней Валерия выложила снимки, сделанные явно не в Латвии, но подписчиков, интересующихся, где были сделаны фото, проигнорировала.

Не более многословным по прибытии оказался и сам Гудков. Забыв о конспирации, он накануне возвратился из Лондона в Москву прямым рейсом и сразу попался журналистам, но отвечать на их вопросы не стал, хотя обычно приветлив с представителями СМИ.

Все это свидетельствует о том, что поездку в Лондон Гудков афишировать не хотел, вероятно, понимая, что на фоне приближающихся избирательной кампании по выборам мэра Москвы и акций оппозиции это подтолкнет к определенным выводам. В частности, в очередной раз заставит задаться вопросом, не в Лондоне ли находится источник, финансирующий российских оппозиционеров.