Instagram работает со сбоями по всему миру

Москва, 24 апреля. Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбоях в работе сервиса, которые наблюдаются по всему миру.

Проблемы с Instagram зафиксированы в США, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Турции, Польше, Германии, Австрии, Бразилии, Австралии, Японии, Сингапуре и на Украине. Российские пользователи тоже столкнулись с неполадками. Трудности испытывают пользователи Instagram в Москве, Петербурге, Казани и в Нижнем Новгороде, сообщает сервис сервиса Downdetector. Что стало причиной сбоев — не уточняется.

Напомним, что на днях наблюдался сбой в работе сервиса микроблогов Twitter. В течение 30 минут пользователи по всему миру не могли публиковать твиты. Это был второй сбой в работе Twitter за неделю.