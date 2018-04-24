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Instagram работает со сбоями по всему миру
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    Instagram работает со сбоями по всему миру

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    Instagram работает со сбоями по всему миру

    Москва, 24 апреля. Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбоях в работе сервиса, которые наблюдаются по всему миру.

    Проблемы с Instagram зафиксированы в США, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Турции, Польше, Германии, Австрии, Бразилии, Австралии, Японии, Сингапуре и на Украине. Российские пользователи тоже столкнулись с неполадками. Трудности испытывают пользователи Instagram в Москве, Петербурге, Казани и в Нижнем Новгороде, сообщает сервис сервиса Downdetector. Что стало причиной сбоев — не уточняется.

    Напомним, что на днях наблюдался сбой в работе сервиса микроблогов Twitter. В течение 30 минут пользователи по всему миру не могли публиковать твиты. Это был второй сбой в работе Twitter за неделю.

    Автор: Антон Соколов
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