Сирия: ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб

Дамаск, 24 апреля. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по позициям боевиков на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам боевиков, а также по местам хранения оружия и боеприпасов в окрестностях города Аль-Хабит на юге провинции Идлиб. Авиаудары ВКС РФ были дополнены артиллерийским огнем подразделений сирийской армии, которые нанесли удары по объектам боевиков в районах Аль-Латамина и Кафр-Зит.

Стоит отметить, что в течение минувшей недели ВКС РФ и артиллерия сирийской армии практически каждый день наносили удары по объектам боевиков в провинциях Хама и Идлиб, где фиксируется возросшая активность террористов.