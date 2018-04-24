Роскомнадзор готов обсудить влияние блокировки Telegram на выдачу электронных ОСАГО

Москва, 24 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) готова обсудить со страховщиками и представителями Центробанка возможное влияние блокировки мессенджера Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО.

Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора, «на сегодняшний день представители Центробанка и Российского союза автостраховщиков в Роскомнадзор не обращались».

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в нашей стране. Исковое заявление было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram. В результате Telegram был внесен в список ресурсов, заблокированных в РФ. Помимо этого, Роскомнадзор направил запросы в Google Play и App Store с требованием удалить приложение из онлайн магазинов.