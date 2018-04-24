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Два пассажирских автобуса столкнулись в Сочи
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    Два пассажирских автобуса столкнулись в Сочи

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    Два пассажирских автобуса столкнулись в Сочи

    Краснодар, 24 октября. Маршрутка с семья пассажирами столкнулась с автобусом МАЗ. Инцидент произошел в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    По предварительной информации, 50-летний водитель маршрутки, проезжая по Батумскому шоссе, столкнулся с автобусом МАЗ по дороге в Лазаревский район.

    «В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров», — отмечается в сообщении.

    В салоне микроавтобуса находились водитель и еще семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиров не было.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, бригада скорой помощи. Устанавливается точное число пострадавших.

    Автор: Дима Оленин
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