Два пассажирских автобуса столкнулись в Сочи

Краснодар, 24 октября. Маршрутка с семья пассажирами столкнулась с автобусом МАЗ. Инцидент произошел в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, 50-летний водитель маршрутки, проезжая по Батумскому шоссе, столкнулся с автобусом МАЗ по дороге в Лазаревский район.

«В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров», — отмечается в сообщении.

В салоне микроавтобуса находились водитель и еще семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиров не было.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, бригада скорой помощи. Устанавливается точное число пострадавших.