Эти забавные фашисты для раскрашивания. Колонка Руслана Мармазова

«Где вы на Украине видели фашистов?» — это не просто вопрос уже даже, а своего рода мем. Его свидомая публика любит адресовать оппонентам в заочных дискуссиях. В соцсетях, например. Когда доходит до очных, в ход идут уже пули, гранаты, ножи и «коктейли Молотова». Да-да, на Украине сейчас вполне озверели для использования самых веских и бескомпромиссных аргументов в споре. Не все, но, увы, многие.

Орден Бандеры последней степени

Между прочим, вопрос о фашистах, на которых, как подразумевают спрашивающие, выверни Украину наизнанку, а и намека не найдешь, пришел на смену вопросу: «Где вы видели бандеровцев?»

Актуальность этого варианта как-то сама собой рассосалась. Бандеровцами теперь быть почетно, престижно, за это грантами осыпают, выдают ордена и спроваживают в народные депутаты.

Памятниками Бандеры утыкана Украина, позорное имя убийцы и нацистского подголоска красуется на уличных табличках. Удивительно, что до сей поры не учрежден орден Бандеры. Его даже стоило бы сделать высшей наградой этой удивительной страны, награждать потом глав иностранных держав, и эдак с прищуром в глаза им посматривать — скорчат брезгливую рожицу или претерпят, сглотнут.

К фашизму на современной Украине сейчас принято демонстрировать сдержанное почтение, если и не вполне публичный, то достаточно ощутимый и живой интерес. Если бы не тонкокожие и слишком чувствительные европейцы (настоящие имеются в виду, а не самопровозглашенные именем майдана) и могучее еврейское лобби в США, так уже бы, пожалуй, украинский истеблишмент давно прекратил сам себя обманывать и спокойно зиговал бы по поводу и без.

Некоторые, наиболее отпетые почитатели творческого наследия Гитлера и его присных, собственно, и не сдерживаются. Зачем, в конце концов? За это не накажут. Это вам, извините, не георгиевские ленточки, серпы с молотами и тоталитарные имперские богатырские былины об Илье Муромце.

Юные гитлерята и хронометр безумия

Впрочем, сейчас мы с вами являемся свидетелями, как общественная украинская мысль делает очередной смелый шаг к легализации фашизма. Еще недавно диковато было наблюдать нацистские руны в качестве эмблем подразделений ВСУ. Но там оговорка была. Как бы, понятно все, выросли они из карательных батальонов, а те тянут свою родословную с трибун псевдо-футбольных ультрас и капищ неоязычников. Типа, что с них возьмешь?

Но когда с днем рождения Адольфа Гитлера поздравляет депутат Львовского горсовета, она же учительница истории (об этом случае я писал совсем недавно) — это уже несомненный тревожный симптом.

Да, признание обозначенной львовской дамы еще робкое. Она даже отчего-то испугалась резонанса и оперативно убрала пост коричневого откровения и почтения. Что-то даже прозвучало жалкое о хакерской атаке, породившее мысль:

«Ой, кому ты нужна, возомнила себя выборами Трампа».

Метания эти временны. Пройдет совсем короткий час, и такого на Украине будет — пруд пруди. Такая уж питательная среда там сейчас, такая живительная для фашистских бацилл атмосфера. Львовская учительница, помянете потом мое слово, станет еще рассказывать, как за невинный и искренний реверанс в сторону свастики ее люто затравили. А ведь она всего-то слегка опередила хронометр…

Тем временем еще один жуткий шаг был сделан. Показательный, совершенной спокойный и уверенный. И направленный ведь на взращивание новых поколений «юных гитлерят».

Клеймо «СС»

Кстати, почему-то в центре внимания снова Львов. В этом городе, который почему-то принято считать культурной столицы Украины, придумали выставку детского творчества. Что, понятно, нормально. Вот только тему выбрали ужасно модную и жутко в духе времени. Ребятишки станут рисовать бойцов и командиров дивизии СС «Галичина».

До 20 апреля принимались работы, теперь их изучает компетентное жюри (воображаю себя этих ценителей сочного нацистского образа в подростковой живописи). 20 лучших художников в возрасте от 14 до 18 лет будут примерно поощрены. Предусмотрены денежные премии до трех тысяч гривен (около шести тысяч рублей) и прочие похлопывания по плечу.

Победителей станут награждать, и не где-то там в кулуарах, а на публике, во время марша «величия духа», посвященного 75-летию эсэсовского подразделения. Пройдет этот нацистский шабаш 28 апреля.

По случаю красивой даты печально прославившейся своими злодеяниями дивизии, вообще, надо заметить, намечена обширная программа, в которой выставка рисунков — только одна из деталей. Просто слишком уж бросается эта бессовестная акция в глаза. К слову сказать, проверить ребятню по части умения правильно изобразить бойцов СС — отнюдь не частная инициатива. Этим занимается львовский департамент науки и образования. Вполне государственная структура, призванная воспитывать подрастающее поколение. Ну, понятно, эти навоспитывают.

На афишах, призывающих львовских детишек взять в руки карандаши и краски, название дивизии пишется еще пока стыдливо, без «СС», только «Галичина». Как будто это что-то меняет. Из истории подлинное название этого постыдного явления не выбросить, равно как и его преступления. Можно только попытаться подкрасить, забелить, временно, разумеется. Правда-то через любую гуашь прорвется.

Праздничные эсэсовские гуляния во Львове будут протекать между памятниками Бандеры и Шевченко. Это пока. Если вовремя не остановить текущее безумство, очень скоро сегодняшние юные художники, возмужавшие, понятно, и с продутой головой, станут маршировать по Бандерштадту, скажем, от памятника Гиммлеру к мемориальному комплексу Гитлера.